Zwei Kinder, zwei Erwachsene bei Unfall in Hamburg verletzt

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Verkehrsunfall im Hamburger Stadtteil Wandsbek sind insgesamt vier Menschen verletzt worden - darunter zwei Kinder. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren an dem Unfall am Sonntagabend drei Autos beteiligt. Der genaue Hergang des Vorfalls war aber zunächst unklar. Die beiden Kinder im alter von eins und neun Jahren sowie zwei Erwachsene wurden leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte.