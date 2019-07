Zusammenstoß mit Polizeiwagen in Hamburger Neustadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Nahe der Laeiszhalle in der Hamburger Neustadt sind zwei Autos zusammengestoßen - eines davon ein Polizeiwagen. Auch ein Fußgänger war in den Unfall an der Kreuzung von Holstenwall und Sievekingplatz verwickelt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Insgesamt wurden drei Personen verletzt. Was genau passierte, war zunächst unklar. Laut Polizei muss auch geklärt werden, ob der Streifenwagen mit Martinshorn und Blaulicht unterwegs war oder nicht. Die Polizei sperrte den Unfallort ab, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam.