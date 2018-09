Wendemanöver von Auto wird Motorradfahrer zum Verhängnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Beim verbotenen Wendemanöver einer 44-jährigen Autofahrerin im Hamburger Stadtteil Winterhude ist ein 56 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Die Frau habe ihn am Samstagabend übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Mann. Ihn versorgte zunächst ein Notarzt, dann kam der Kradfahrer mit Frakturen in ein Krankenhaus.