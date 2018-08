Vierjähriger läuft vor Auto und wird schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein vierjähriger Junge ist in Hamburg-Billstedt vor ein Auto gelaufen und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei mitteilte, erfasste ein 47 Jahre alter Autofahrer am Mittwoch das Kind, das plötzlich zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn lief. Nach ersten Erkenntnissen erlitt der Junge Frakturen an Kopf und Bein. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht.