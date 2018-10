Unfall mit Totem: Polizei geht von illegalem Autorennen aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ursache für den tödlichen Verkehrsunfall in Hamburg-Wandsbek ist nach Polizeiangaben mit hoher Wahrscheinlichkeit ein illegales Autorennen. Wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte, haben sich bereits mehrere Zeugen gemeldet, die nun baldmöglichst befragt werden. Zudem sei ein Gutachter bestellt worden. In der Nacht zu Sonntag war ein Fußgänger von einem 23-jährigen Autofahrer mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit angefahren und getötet worden. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Beteiligung an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen wurde bereits eingeleitet, wie ein Sprecher sagte.