Unfall: A7 in Hamburg für zwei Stunden gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die A7 ist in Hamburg auf Höhe der Anschlussstelle Schnelsen-Nord am Mittwochmorgen für gut zwei Stunden gesperrt worden. Grund dafür ist ein Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der Fahrbahn in Richtung Süden gewesen, wie die Polizei mitteilte. Danach war eines der Autos auf die Seite gekippt, der Fahrer wurde leicht verletzt. Die anderen Fahrer blieben unverletzt. Der Verkehr staute sich kilometerlang. Wie es zu dem Unfall kam, stand zunächst nicht fest.