Taxifahrer in Hamburg von kollegialem Auto schwer verletzt

Hamburg (dpa) - Ein Taxifahrer hat in Hamburg mit seinem Auto einen Kollegen auf tragische Weise schwer verletzt. Der 60-Jährige war am Samstagabend am Flughafen aus einem Wagen gestiegen, um Fahrgäste aufzunehmen, als sein Taxi nach vorne rollte und den am Kofferraum stehenden Kollegen einzuklemmen drohte, wie die Polizei berichtete. Der 60-Jährige wollte seinen Wagen abbremsen, doch stattdessen beschleunigte er. Der 46 Jahre alte Kollege wurde zwischen beiden Autos eingeklemmt und kam mit schweren Verletzungen am Bein ins Krankenhaus. Lebensgefahr sei nicht auszuschließen, hieß es.