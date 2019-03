Tanklastwagen-Unfall in Hamburg-Heimfeld: Auto fängt Feuer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Tanklastzug hat bei einem Unfall mit einem anderen Lastwagen in Hamburg-Heimfeld rund 30 000 Liter Benzin verloren und dabei beinahe eine Katastrophe verursacht. Ein Auto, das am Mittwochabend durch die Benzinlache fuhr, fing Feuer. Die Flammen erloschen jedoch nach einigen hundert Metern von selbst, der 40-jährige Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Weitere Unfälle verhinderte die Feuerwehr: "Durch Löschen mit einem Schaumteppich und großräumiges Absperren des Unfallortes konnte eine Explosion des Kraftstoffes verhindert werden."

Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 46-jährige Fahrer des Tanklastzugs aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve mit seinem Gefährt in den Gegenverkehr geraten, danach kam der Lkw links von der Straße ab. Dabei rammte er einen parkenden Lastwagen, der auf einen weiteren Sattelzug geschoben wurde, wie die Polizei mitteilte. Sowohl der 46-jährige Fahrer des Tanklastzugs als auch der in dem einen Sattelzug schlafende 27-jährige Fahrer wurden schwer verletzt. Der ebenfalls in seinem Fahrzeug schlafende 41 Jahre alte Fahrer des anderen Sattelzugs wurde leicht verletzt.

Die Straße war wegen der Räumungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt. Größere Umweltschäden stellte die Umweltbehörde der Polizei zufolge nicht fest.