Hamburg (dpa/lno) - Beim Zusammenstoß eines Kleinwagens mit einem Linienbus sind am Samstag in Hamburg-Rahlstedt sechs Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei erlitten die beiden Insassen des Kleinwagens Platzwunden am Kopf. Vier Insassen des Busses seien mit leichten Verletzungen davongekommen.