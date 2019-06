Schwerer Lkw-Unfall auf der Veddel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg auf der Veddel sind am Donnerstagmorgen drei Lkw kollidiert, einer der Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Ein Lkw habe am Donnerstagmorgen das Firmengelände in der Peutestraße verlassen und sei dabei mit einem Lastwagen auf der Straße kollidiert, der in den Gegenverkehr geschoben worden sei, sagte ein Polizeisprecher. Der Lkw auf der Straße wurde dabei gegen einem dritten Lkw geschoben. Ein Fahrer wurde im Fußbereich eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften mit hydraulischem Rettungsgerät aus seiner Fahrerkabine befreit werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Zeitgleich ereignete sich ebenfalls auf der Peutestraße ein weiterer Unfall. Eine Radfahrerin wurde von einem Pkw angefahren und kam ins Krankenhaus. Von den Unfällen berichteten zuvor die "Bild Zeitung" und das "Hamburger Abendblatt".