Sattelzug stößt mit Auto zusammen: Fahrerin schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug ist am Dienstag in Hamburg-Hammerbrook eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Frau sei in ihrem Fahrzeug eingeschlossen worden und habe mit Geräten befreit werden müssen, teilte die Feuerwehr mit. Die Verletzte, deren Alter Feuerwehr und Polizei nicht angeben konnten, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Lastwagenfahrer sei unverletzt geblieben, hieß es.