Polizist bei Fahrzeugkontrolle angefahren

Hamburg (dpa/lno) - Bei einer Fahrzeugkontrolle ist im Hamburger Stadtteil Altona-Nord in der Nacht zum Freitag ein Polizist von einem Autofahrer angefahren worden. Dabei habe er sich am Bein verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatten er und sein Kollege das Auto an einer Straßenkreuzung angehalten. Bei der Kontrolle gab der Fahrer des Wagens jedoch plötzlich Gas und wollte fliehen. Dabei fuhr er den Beamten an. Nach nur wenigen Metern blieb der Wagen allerdings liegen und die beiden Insassen flohen zu Fuß weiter. Der Kollege des verletzten Polizisten konnte mit Hilfe einiger Passanten die beiden Männer allerdings festnehmen. Gegen sie wird nun ermittelt.