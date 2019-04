Polizei nimmt Mann mit fast vier Promille in Gewahrsam

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Einen stark alkoholisierten Mann hat die Bundespolizei in der Nacht zu Donnerstag am Hamburger Hauptbahnhof aufgegriffen. Der 42-Jährige lag am Boden und war nicht mehr in der Lage zu gehen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten hätten ihn daraufhin mit zum Revier und in Gewahrsam genommen. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 3,95 Promille. In einer Zelle hätte der Mann anschließend ausreichend Zeit bekommen, auszunüchtern. Später sei er wieder entlassen worden.