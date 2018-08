Motorräder kollidieren: Drei Menschen verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Zusammenstoß zweier Motorräder in Hamburg-Sasel sind drei Menschen verletzt worden. Die beiden Motorradfahrer im Alter von 20 Jahren wurden am Sonntagabend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher am Montag sagte. Zudem erlitt eine 90-jährige Fußgängerin, die gerade mit ihrem Hund Gassi gegangen war, leichte Verletzungen. Auch sie kam ins Krankenhaus, um den Hund kümmerte sich ein Tierarzt. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar.