Hamburg (dpa/lno) - Ein 48 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg gestorben. Beim Wendeversuch eines Autofahrers im Stadtteil Farmsen-Berne wurde der Mann getroffen und starb noch am Sonntag in einem Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.