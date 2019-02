Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall am Freitagnachmittag in Hamburg gestorben. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein Autofahrer beim Abbiegen von der Andreasstraße in die Sierichstraße die Vorfahrt des Motorradfahrers, wie die Polizei mitteilte. Der 38-Jährige war zunächst noch unter Reanimationsversuchen in ein Krankenhaus gebracht worden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.