Mit anderem Radler kollidiert: Radfahrer schwer verletzt

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer ist ein 40-Jähriger am Montag in Hamburg-Poppenbüttel lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der 40-Jährige auf einem für Fahrradfahrer freigegebenen Fußweg entlang der Poppenbütteler Landstraße, wie die Polizei mitteilte. Hier sei ihm ein 17-jähriger Radfahrer verkehrswidrig entgegen gekommen. Die beiden Radfahrer stießen zusammen und stürzten. Keiner der beiden Männer habe einen Helm getragen. Der 40-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen, wie die Polizei weiter mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert. Der Mann befand sich am Montag laut Polizei in Lebensgefahr. Der 17-Jährige verletzte sich leicht an der Hand und wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben.