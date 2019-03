Lkw-Abbiegeassistenten: Erste Erlaubnis für Hamburger Firma

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/lno) - Lkw-Abbiegeassistenten sollen helfen, Unfälle beim Abbiegen von Lastwagen zu verhindern - Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hat nun die erste Allgemeine Betriebserlaubnis für ein solches System übergeben. Sie ging an die Hamburger Firma Luis Technology GmbH. Der CSU-Politiker sprach am Donnerstag in Berlin von einem entscheidenden Schritt, um die Ausstattung von Lkw mit Abbiegeassistenten weiter voranzutreiben und Unfälle zu vermeiden.

Wenn meist erhöht sitzende Lkw-Fahrer Radler oder Fußgänger im toten Winkel übersehen, die sich neben ihrem Fahrzeug befinden, kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. In Hamburg war erst am Dienstag ein Radfahrer von einem abbiegenden Lastwagen überrollt und getötet worden.

Viele Lkw-Besitzer seien sich bisher nicht sicher gewesen, ob die angebotenen Systeme auch wirklich sicher seien, so Scheuer. Die Allgemeine Betriebserlaubnis schaffe nun Gewissheit. Scheuer hatte im vergangenen Sommer eine "Aktion Abbiegeassistent" gestartet für eine freiwillige Einführung von Abbiegeassistenzsystemen.

Im vergangenen Jahr waren auf deutschen Straßen nach zwei Jahren Rückgang wieder mehr Menschen bei Unfällen ums Leben gekommen. Der Anstieg geht vor allem auf eine Zunahme bei getöteten Fahrrad- und Motorradfahrern zurück. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hatte von einer "bedrückenden" Situation gesprochen.