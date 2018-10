Kind von Lkw überrollt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein zweijähriger Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Lurup von einem Lkw überrollt und schwer verletzt worden. Das Kind sei am Freitagnachmittag vermutlich zu nah an den Lkw gekommen, als dieser bei Grün an einer Ampel anfuhr, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Dabei sei er vom Fahrzeug erfasst und überrollt worden. Polizeiangaben zufolge wurde der Junge mit Brüchen und Quetschungen in ein Krankenhaus eingeliefert.