Kind nach Badeunfall erfolgreich wiederbelebt

Hamburg (dpa/lno) - Ein vierjähriges Kind ist nach einem Badeunfall am Ovenwerder Hauptdeich bei Hamburg erfolgreich wiederbelebt worden. Das Mädchen wurde am Montagabend von einem Passanten aus dem Wasser gezogen und reanimiert, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Es sei kurz darauf wieder voll orientiert und ansprechbar gewesen. Das Kind sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen worden.