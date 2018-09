Hamburg-Altenwerder: Zwei Schwerverletzte nach LKw-Unfall

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Hamburg-Altenwerder sind zwei Insassen eines Kleintransporters schwer verletzt worden. Die 50 und 32 Jahre alten Männer wurden am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus gebracht und intensivmedizinisch behandelt, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Der 61-jährige Fahrer des Lastwagens erlitt einen Schock. Nach ersten Erkenntnissen war er an einer Kreuzung links abgebogen und hatte dabei den entgegenkommenden Kleintransporter übersehen.