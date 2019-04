Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Uhlenhorst ist eine 60 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden. Sie hatte trotz Rot zeigender Fußgängerampel die Straße überquert und war vom Auto eines 51-Jährigen erfasst worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau kam bei dem Unfall am Freitag den Angaben zufolge mit lebensgefährlichen Kopf- und Schulterverletzungen ins Krankenhaus.