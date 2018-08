Fußgänger von Auto erfasst: 49-Jähriger tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein 49-jähriger Fußgänger ist in Hamburg-Wandsbek von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Mittwoch an einer Fußgängerfurt. Wie es zu dem Unfall kam, war einem Polizeisprecher zufolge zunächst noch völlig unklar. Der 49-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen. Der 21-jährige Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.