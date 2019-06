Flucht über rote Ampeln endet an Litfaßsäule in St. Pauli

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein 20-jähriger Mann ohne Führerschein hat in Hamburg auf der Flucht vor der Polizei sechs rote Ampeln überfahren. Seine Flucht endete am Dienstagabend in St. Pauli an einer Litfaßsäule. Zwei Polizeibeamte eines Funkstreifenwagens hatten versucht, den Fahrer in der Holstenstraße zu kontrollieren. Obwohl sie neben Blaulicht und Martinshorn auch die Außenlautsprecheranlage benutzen um den Fahrer zum Anhalten aufzufordern, fuhr der 20-Jährige weiter. Um den Beamten zu entkommen, überführ der Mann mehrere Kreuzungen bei Rot, so die Polizei. Die weitere Flucht über die Reeperbahn sei durch das hohe Verkehrsaufkommen dort vereitelt worden. Der junge Mann wendete, kam dem Streifenwagen entgegen, konnte aber wieder nicht gestoppt werden. Erst durch das Eingreifen eines zivilen Funkstreifenwagens, wurde der Flüchtige zum Stehen gebracht. Er stieß mit seinem Wagen erst gegen den Funkstreifenwagen und dann gegen die Litfaßsäule. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest und ließen ihn im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder frei, da keine Haftgründe vorlagen.