Ex-Fußballer Thomas Helmer bei Tretboot-Unfall verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ex-Fußball-Profi Thomas Helmer ist bei einem Tretboot-Unfall in Hamburg verletzt worden. "Ja, da habe ich tatsächlich schon mehr gelacht. Meine aktive Zeit fast ohne größere Verletzungen überlebt und nun gegen ein #tretboot auf der #alster verloren. #tutnurwehwennichlache", schrieb Helmer dazu auf seinem Instagram-Account. Das dazugehörige Foto zeigt ihn in einem Krankenbett mit Klinikkleidung. Auf seiner linken Hand ist ein mit Pflaster fixierter Zugang für eine Kanüle zu sehen. Der Online-Ausgabe des Privatsenders Sport1 zufolge hat sich der 54-Jährige mehrere Muskeln gerissen und muss nun mehrere Monate an Krücken gehen. Helmer ist nach seiner aktiven Karriere Sportmoderator bei Sport1 geworden.