Hamburg (dpa/lno) - Eine Shisha-Bar in Hamburg ist wegen erhöhter Kohlenmonoxid-Werte kurzzeitig evakuiert worden. Zuvor sei in einem Krankenhaus bei zwei Gästen eine Kohlenmonoxidvergiftung festgestellt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das Krankenhaus informierte die Feuerwehr, die in der Bar einen erhöhten Wert feststellte. Anschließend wurde das Gebäude evakuiert und durchgelüftet. Danach konnten die Gäste in der Nacht zum Sonntag wieder in die Bar zurückkehren.