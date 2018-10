Dreijähriger rennt auf Fahrbahn und wird von Auto erfasst

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Dreijähriger hat sich in Hamburg-Kirchwerder von der Hand seines Vaters losgerissen, ist auf die Straße gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Der Junge wurde bei dem Unfall am Sonntagnachmittag schwer verletzt, teilte die Polizei am Montag in Hamburg mit. Das Kind war mit seinem 43-jährigen Vater auf dem Weg zum Elbdeich, als er auf einmal auf die Fahrbahn rannte. Trotz Notbremsung konnte eine 76-jährige Autofahrerin dem Kind nicht mehr ausweichen. Der Dreijährige wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach Angaben der Polizei bestand jedoch keine Lebensgefahr.