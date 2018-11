Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei dem Zusammenstoß zweier Autos in Hamburg-Wilhelmsburg sind drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend im Bereich der Anschlussstelle Wilhelmsburg-Süd der A253, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Unfallhergang war noch unklar. Zwei Menschen wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den Unfallwagen entstand einem Sprecher zufolge Totalschaden. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.