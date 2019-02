Containerschiff kollidiert mit Fähre: Erheblicher Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein Containerschiff ist am Samstag in Hamburg mit einer Fähre kollidiert. Menschen seien nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Die Hafenfähre habe am Anleger Blankenese festgemacht, als das etwa 400 Meter lange Schiff aus noch ungeklärten Gründen in die Fähre krachte. Das Schiff sei zunächst weitergefahren in Richtung Brunsbüttel. Containerschiffe ließen sich anders als Autos nicht abrupt stoppen.

Auf der Fähre befanden sich keine Passagiere. Die drei Besatzungsmitglieder stünden unter Schock. "Der Anleger und die Fähre sind erheblich beschädigt", sagte die Sprecherin. Die Einsatzkräfte überprüften derzeit, ob das Fährschiff leckgeschlagen sei.