Betrunkener Autofahrer fährt fünf Jahre alten Radfahrer um

Hamburg (dpa/lno) - Ein fünfjähriger Junge ist in Hamburg-Fischbek von einem betrunkenen Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind sei am Donnerstagnachmittag mit seinem Rad unterwegs gewesen, als ihm von dem 43-Jährigen die Vorfahrt genommen worden sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Zusammenstoß stürzte der Fünfjährige und erlitt den Angaben zufolge ein Schädelhirntrauma. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden. Akute Lebensgefahr bestehe nicht. Der Unfallverursacher hatte laut Polizei 1,67 Promille Alkohol im Blut.