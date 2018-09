Auto fährt in Bus: Fünf Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem HVV-Bus sind in Hamburg-Bahrenfeld fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Ein 81 Jahre alter Autofahrer sei am Montagnachmittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort frontal in den Bus gekracht, teilte die Polizei mit. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 46 Jahre alte Busfahrer erlitt ersten Erkenntnissen zufolge einen Schock, drei Fahrgäste wurden leicht verletzt. Unfallursache sei vermutlich eine Erkrankung des 81-Jährigen, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer soll am Steuer ohnmächtig geworden sein.