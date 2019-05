Ausgelaufener Diesel aus Hamburger Hafen entfernt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die am Samstag aus einem Leck geschlagenen Boot ausgelaufenen 1000 bis 2000 Liter Diesel sind laut Feuerwehr aus dem Hamburger Hafen entfernt worden. Die Sperrung des Bereichs im Hafenbecken im Stadtteil Veddel sei am Samstagnachmittag wieder aufgehoben worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntagmorgen. Der ausgelaufene Diesel hatte sich auf circa 40 000 Quadratmetern verteilt, die Feuerwehr verhinderte jedoch, dass sich der Ölfilm auf die Norderelbe ausbreitete. Das beschädigte Schubboot wurde wie geplant am Abend in die Werft gebracht. Warum das Boot Leck geschlagen hatte, blieb zunächst unklar.