Hamburg (dpa/lno) - Eine Sechsjährige ist in Hamburg-Bahrenfeld von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Mädchen war am Sonntagnachmittag hinter einem am Straßenrand stehenden Eiswagen auf die Fahrbahn getreten, ohne auf den Verkehr zu achten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein Pkw habe das Mädchen erfasst. Die Sechsjährige wurde in ein Krankenhaus gebracht - Lebensgefahr bestand nicht, wie die Polizei weiter mitteilte.