Angetrunkener Mann stürzt in Hamburg aus drittem Stock

Hamburg (dpa/lno) - Ein Mann ist im Hamburger Stadtteil Hausbruch von einem Balkon im dritten Stockwerk gestürzt und dabei verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rauchte der Mann am Samstagabend auf dem Balkon. Weshalb er anschließend in die Tiefe fiel, war zunächst unklar. Er sei jedoch angetrunken gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Ein Fremdverschulden schloss die Polizei aus. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. "Er war aber wach und ansprechbar. Das ist für einen Sturz aus dem dritten Stock schon was", sagte der Sprecher weiter. Zuvor hatte die "Hamburger Morgenpost" über den Vorfall berichtet.