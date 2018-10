Älterer Autofahrer übersieht Radlerin: mitgeschleift

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein 82-jähriger Autofahrer hat eine Fahrradfahrerin in der Hamburger Innenstadt angefahren und mit seinem Wagen mehrere Meter mitgeschleift. Die 29-Jährige sei dabei schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann über die Kennedybrücke Richtung Zentrum gefahren und hatte an einer Ampel gehalten. Als er dann wieder anfuhr, habe er die Radfahrerin übersehen und umgefahren.