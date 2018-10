A 7 nach Unfall wieder freigegeben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Autobahn 7 in Hamburg ist nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen auch in Richtung Süden wieder vollständig befahrbar. Ein Auto fuhr am frühen Samstagmorgen zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Marmstorf auf einen Lastwagen auf, wie ein Polizeisprecher sagte. In der Folge seien zwei weitere Autos aufgefahren. Der Unfallverursacher sei betrunken und mit 1,18 Promille unterwegs gewesen. Laut Polizeiangaben wurden mehrere Menschen ärztlich versorgt, über mögliche Verletzungen war jedoch zunächst nichts bekannt.