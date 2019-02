Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Eine 82 Jahre alte Autofahrerin hat in Hamburg-Hummelsbüttel eine Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Die Seniorin sei bei Rot über eine Ampel gefahren, erklärte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die 49 Jahre alte Fußgängerin kam nach dem Unfall am Dienstagabend in eine Klinik, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Gegen die 82-Jährige werde ermittelt.