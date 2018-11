81-Jähriger bei Unfall mit Rettungswagen tödlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Krankenwagen ist in Hamburg Wandsbek ein 81-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann, der als Beifahrer in dem Auto gesessen habe, sei noch in ein Krankenhaus gebracht worden, aber die Ärzte hätten sein Leben nicht retten können, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die 83-jährige Fahrerin des Wagens wurde schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Rettungswagen für den Unfall am späten Mittwochabend auf der Kreuzung Saseler Chaussee und Frahmredder verantwortlich. Die zwei Sanitäter seien leicht verletzt worden.