71-Jähriger an Landungsbrücken ins Wasser gefallen

Hamburg (dpa/lno) - Ein 71-Jähriger ist an den Hamburger Landungsbrücken ins Wasser gefallen und gerettet worden. Der Mann sei am Samstagmorgen etwa drei Minuten unter Wasser gewesen und dann von der Crew einer Hafenbarkasse gerettet worden, teilte ein Polizeisprecher mit. Rettungskräfte hätten ihn wiederbelebt, aber er sei noch nicht ansprechbar gewesen. Der Mann kam ins Krankenhaus.

Im Januar 2017 war HSV-Manager Timo Kraus an den Landungsbrücken verschwunden - etwa zwei Monate später wurde er tot aus der Elbe geborgen. Im Februar 2018 verschwand der Schotte Liam Colgan nach einem Junggesellenabschied auf der Reeperbahn. Seine Leiche wurde ein paar Monate später in einem Hafenbecken in der Hafencity entdeckt.