63-Jähriger stirbt bei Unfall auf Betriebsgelände

Hamburg (dpa/lno) - Ein 63-jähriger Mann ist am Montag mit seinem Transporter gegen einen Container in Hamburg-Langenhorn gefahren und dabei ums Leben gekommen. Wie eine Polizeisprecherin sagte, ereignete sich der Unfall am Morgen auf dem Gelände eines Wasserwerks. Der Wagen sei bei dem Aufprall in Brand geraten. Retter hätten vergeblich versucht, den Fahrer zu reanimieren. Die Todesursache soll nun durch eine Obduktion geklärt werden. Der 63-Jährige könnte eine Vorerkrankung gehabt oder einen akuten Herzinfarkt erlitten haben, sagte die Polizeisprecherin.