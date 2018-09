14-Jähriger läuft bei Rot: lebensgefährlich verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Ein 14-Jähriger ist in Hamburg-Lokstedt bei Rot über die Straße gelaufen und lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde von einem Auto erfasst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Freitag an einer Fußgängerfurt in unmittelbarer Nähe einer Bushaltestelle.

Zwei Jugendliche wollten demnach bei Rot die Straße überqueren, als sich ein 35-Jähriger mit seinem Wagen näherte. Er machte eine Vollbremsung und konnte einen Zusammenstoß mit den beiden Jugendlichen verhindern. Der Wagen erfasste jedoch den 14-Jährigen, der hinter den Beiden lief. Er schlug mit dem Oberkörper auf die Windschutzscheibe und erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen.