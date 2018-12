Wieder Wolf von Auto überfahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hambühren (dpa/lni) - Einen Wolf hat eine Autofahrerin auf einer Landstraße bei Hambühren im Kreis Celle überfahren. Das Jungtier sei am Freitag plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen und von dem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Ob der Wolf aus einem ortsansässigen Rudel stamme, lasse sich nicht mit Sicherheit sagen. Der Wolfsrüde soll nun in Berlin im Institut für Zoo- und Wildtierforschung untersucht werden. Es handelt sich um den 16. Wolf, der in diesem Jahr im Straßenverkehr ums Leben kam. Ein weiteres Tier wurde von einem Zug erfasst, drei Wölfe wurden im laufenden Jahr von Unbekannten verbotenerweise getötet. In Niedersachsen gibt es etwa 20 Wolfsrudel mit 200 bis 250 Tieren.