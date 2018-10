Autofahrer stirbt bei Kollision mit Baum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hambühren (dpa/lni) - Beim Frontalzusammenstoß seines Fahrzeugs mit einem Straßenbaum ist im Landkreis Celle ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 45-Jährige sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war am Sonntag in Hambühren aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum geprallt. Hinweise auf andere Unfallbeteiligte gebe es nicht, berichtete die Polizei.