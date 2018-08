40-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss in Gartenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ovelgönne (dpa/lni) - Am frühen Sonntagmorgen ist ein 40-jähriger Mann in Ovelgönne (Kreis Celle) mit seinem Auto in ein Gartenhaus gekracht. Dabei durchbrach er einen massiven Metallzaun, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Grund für den Unfall in dem Stadtteil von Hambühren sei Drogeneinfluss und eine deutlich zu hohe Geschwindigkeit gewesen. Ein Passant versuchte den Fahrer an einer Flucht zu hindern, indem er ihn aus dem Auto zog.

Daraufhin lief der Autofahrer mit wilden Beschimpfungen und einer Bierflasche in der Hand davon. Eine Polizeistreife las den Mann nach einiger Zeit im Nachbarort Oldau auf. Bei einer Kontrolle fanden die Beamten verschiedene Drogen und einen verbotenen Schlagring. Außerdem stellten sie fest, dass der Führerschein entzogen und das Auto nicht zugelassen war.

Dies veranlasste die Polizei zu einer Wohnungsdurchsuchung. Bei dieser wurden weitere Drogen und Drogenutensilien ausfindig gemacht. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Unfallflucht und Fahrens ohne Führerschein verantworten. Zudem werden ihm Kennzeichenmissbrauch, unerlaubter Drogenbesitz und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.