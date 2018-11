Rettungswagen kollidiert mit Auto: drei Leichtverletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Ein Rettungswagen ist bei einem Einsatz in Halle mit einem Auto kollidiert. Zwei Mitarbeiter aus dem Rettungswagen und der Autofahrer wurden leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Die 27 und 40 Jahre alten Mitarbeiter waren am Dienstagabend auf dem Weg zu einem Notfall. Ein 40 Jahre alter Autofahrer wollte an einer Kreuzung dem sich nähernden Rettungswagen ausweichen. Dabei fuhr der Mann jedoch versehentlich gegen den Wagen. Es entstand ein Schaden von rund 20 000 Euro.