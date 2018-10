Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Ein Lastwagen hat in Halle eine Radfahrerin erfasst und tödlich verletzt. Die Frau starb laut Polizei am späten Dienstagnachmittag an der Unfallstelle. Die Hauptverkehrsstraße südöstlich der Innenstadt wurde in beide Richtungen gesperrt. Wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte sowie weitere Details waren zunächst nicht bekannt.