Halle/Saale (dpa/sn) - Eine Straßenbahn hat in Halle einen Radfahrer erfasst. Der 36-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, der 57-jährige Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Zeugen sagten aus, der Radfahrer habe bei roter Ampel die Gleise überquert.