Parkmanöver endet im Getränkemarkt

Halberstadt (dpa/sa) - In Halberstadt ist eine Frau mit ihrem Auto durch eine Schaufensterscheibe mitten in einen Getränkemarkt gebrettert. Die 57-Jährige wollte am Montag auf einen Behindertenparkplatz vor dem Geschäft fahren und verlor dabei aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Vorwärts rauschte sie durch die Scheibe. Der Rahmen wurde komplett herausgerissen und blieb auf dem Auto liegen. Fotos zeigen den Kombi inmitten von Getränkekisten. Die Feuerwehr befreite die leicht verletzte Frau aus dem Auto. Sie wurde in eine Klinik gebracht.