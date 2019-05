Karambolage vor Tankstelle: Auch Polizeiauto involviert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halberstadt (dpa/sa) - In Halberstadt sind mehrere Autos und ein Lastwagen vor einer Tankstelle ineinandergefahren. Eine 32 Jahre alte Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein zum Einsatz eilendes Polizeiauto kollidierte zudem mit einem Wagen in der Nähe des ursprünglichen Unfallorts. Nach ersten Erkenntnissen war ein Lastwagen auf einen bremsenden Wagen aufgefahren und hatte ihn in ein weiteres Auto geschoben. Beide Autos waren langsamer geworden, weil ein vorausfahrender Wagen zu einer Tankstelle nach links abbiegen wollte. Weitere Fahrzeuge wurden in den Unfall verwickelt.

Dann kam es zu einem zweiten Unfall: Ein zum Unfallort eilendes Polizeiauto stieß kurze Zeit später mit einem Auto zusammen. Die Unfallursache muss laut Polizei noch geklärt werden. Insgesamt entstand am Dienstagnachmittag ein Schaden von knapp 30 000 Euro.