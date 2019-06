Kleinkind von Rentnerin mit Auto überrollt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gundelfingen/Donau (dpa/lby) - Ein Kleinkind ist in Schwaben vom Auto einer 78-Jährigen überrollt und schwer verletzt worden. Die Seniorin sei auf dem Parkplatz eines Kinderheims in Gundelfingen (Landkreis Dillingen an der Donau) unterwegs gewesen und habe das dort stehende ein Jahre alte Kind übersehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Sie überrollte das Kleinkind am Samstag mit dem linken Vorderreifen und verletzte es schwer. Das Kind wurde in die Uniklinik nach Augsburg gebracht. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zu dem Unfall kommen konnte.